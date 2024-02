Gabigol desencanta e Flamengo vence com titulares em estádio cheio em Belém

Bruno Henrique e Gabigol fizeram valer a chance recebida de Tite. Os dois receberam a primeira oportunidade como titulares na temporada e marcaram os gols do Flamengo na etapa inicial, um no começo, outro no fim.

O técnico Tite aproveitou o segundo tempo para fazer várias mudanças no time. Já visando o clássico e também para seguir os testes, o treinador tirou Erick Pulgar, Ayrton Lucas, De La Cruz e outros para dar chance a jogadores com menos minutos, como Rayan Lucas. O jovem saiu do Rio de Janeiro para Belém para encontrar a delegação que estava nos EUA.

O Flamengo só administrou a reta final da partida. O Sampaio até tentou chegar mais e ficar com a bola para assustar e buscar espaços, mas encontrou dificuldades. Não houve grandes oportunidades na reta final.

Lances importantes

Muito bem! Aos sete minutos do primeiro tempo, David Luiz aproveitou bola levantada na área para cabecear no canto. O goleiro Leandro Matheus, porém, se esticou para fazer grande defesa.

0x1. Aos nove, De La Cruz bateu a falta na entrada da área e o goleiro espalmou. Sozinho, Bruno Henrique aproveitou a sobra para abrir o placar.