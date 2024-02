Vasco perde para Nova Iguaçu, e ouve vaias e 'olé' da torcida em Uberlândia

Clássico pela frente. O Vasco tem pela frente o clássico com o Flamengo, neste domingo (4), às 19h, no Maracanã. Já o Nova Iguaçu enfrenta o Botafogo no estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

Classificação e jogos Carioca

O jogo

O Vasco teve uma atuação muito ruim no primeiro tempo. Disperso, errou passes bobos, falhou no gol do Nova Iguaçu e sofreu momentos de pressão do time da Baixada Fluminense. O técnico Ramón Díaz havia poupado alguns titulares, mas a equipe mista não deu liga.

No segundo tempo, deu uma leve melhorada com a entrada de Payet, o mais lúcido em campo. Mas o desempenho coletivo continuou sofrível, sem criatividade e cedendo muitos espaços, algo que culminou no segundo gol no fim da partida.

Gols e lances

No travessão! O Nova Iguaçu assustou logo no início, quando Maicon deu espaço, Yago arriscou de fora da área e a bola explodiu no travessão.