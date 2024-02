'Não acabou a farra. Corinthians hoje é motivo de deboche', diz Milly

Milly Lacombe detonou a diretoria do Corinthians e disse no UOL News Esporte que o fim do tabu diante do São Paulo na Neo Química Arena é só um dos problemas at/uais do clube.

'Não acabou a farra': "A diretoria do Corinthians precisa, para começar a resolver o problema, se dar conta do tamanho do problema. Ela parece não saber qual o tamanho do problema. Se soubesse, não falaria: acabou a farra'. E agora isso está voltando como um bumerangue na testa de toda a torcida do Corinthians. Não acabou a farra. Nesta manhã, o Corinthians é motivo de deboche. Espero que a diretoria consiga entender a real dimensão do problema que ela tem na mão. Se ela continuar na superfície do problema, ela não vai mudar nada. E o Corinthians seguirá sendo motivo de chacota o resto do ano".

'Não era qualquer tabu': "Perder um tabu é perder bastante coisa. Corinthians estava se segurando em algumas pequenas boias. Manter o tabu contra o São Paulo era uma dessas boias. Futebol a gente sabe como é importante manter um tabu contra um grande rival. Para muitos, o maior rival, que nunca tinha ganho no estádio do Corinthians. Não era qualquer tabu, era muita coisa. Só a perda do tabu já é uma imensidão, mas tem mais coisas".