Corinthians vê cobrança indevida, e Garro aciona Talleres para ser liberado

O Corinthians vê cobrança indevida e conta com a ajuda de Rodrigo Garro para conseguir a liberação do Talleres (ARG).

O que aconteceu

O contrato diz que o Corinthians precisa pagar valores brutos por Rodrigo Garro, enquanto o Talleres exige o pagamento líquido, incluindo impostos. Não há nenhuma menção a valores líquidos no acordo.

O Timão condena a postura do Talleres e espera uma resolução cordial, mas não descarta acionar a Fifa. O clube do Parque São Jorge entende que o Talleres pede mais dinheiro e grana à vista por causa do histórico de calote das gestões anteriores. Isso não é praxe no mercado.