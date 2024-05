Ex-volante Renan disse que tentou comprar passe de Lucas no São Paulo

A ideia não foi para frente. Renan não tinha o dinheiro suficiente na época, enquanto Maurinho, ainda segundo o ex-volante, "não estava com cabeça boa". Ele ainda brincou ao relembrar a história.

Eu voltei do Al-Ittihad no início de 2008. Quando voltei, fiquei treinado em Cotia: treinava com o sub-17 e com ele diariamente. A gente fez uma amizade, era um moleque extrovertido. Treinava lá o Maurinho, o lateral-direito. Um dia, falei para o Maurinho: 'Está com dinheiro sobrando? Porque eu nem tenho. Vamos investir nesse menino porque ele é muito bom, é diferente'. No fim, o Maurinho estava com cabeça ruim por problema de joelho. Ele subiu, virou o Lucas e foi a venda de R$ 100 milhões para o PSG. Hoje, eu não sou rico porque o Maurinho não quis [comprar o passe]. Quando encontro com ele, falo: 'pô, Maurinho, era para estarmos milionários' Renan Teixeira, durante Live do São Paulo