Com retorno de Vitor Roque, Barcelona ganha do Almería pelo Espanhol

Em compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Almería e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira. Vitor Roque voltou a jogar após uma série de cinco partidas, mas quem brilhou foi Fermín López, autor dos gol da partida.

A duas rodadas do final, no segundo lugar da competição, o Barcelona chegou aos 79 pontos, quatro a mais que o Girona. Já o rebaixado Almería permaneceu com 17 pontos, na lanterna do torneio.

O próximo embate do Barcelona será no domingo, às 14h (de Brasília), no Camp Nou, contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, o Almería visita o Mallorca.