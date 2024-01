Caetano 'se salva' em derrota do Corinthians, e Yuri é o pior; veja notas

O Corinthians perdeu para o Ituano pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, e o zagueiro Caetano foi eleito o melhor jogador da equipe de Mano Menezes de acordo com as notas do Footstats — o jogador recebeu 6,3. Raniele ficou na 2ª posição.

Yuri Alberto, por outro lado, acabou com a maior avaliação negativa. O atacante não conseguiu balançar as redes e foi substituído por Wesley no 2° tempo.

Veja todas as notas

Cássio: 5,9

Fagner: 4,8

Félix Torres: 5,6

Caetano: 6,3

(Yago): 5,3

Hugo: 5,5

Raniele: 6,1

Maycon: 5,2

(Fausto Vera): 5,0

Matheus Araújo: 5,0

Rojas: 5,2

(Mosquito): 5,5

Romero: 5,6

Yuri Alberto: 4,6

(Wesley): 5,2