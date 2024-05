Barcelona vence o Almería e aumenta vantagem na vice-liderança do Espanhol

Na partida, o Barcelona não demorou a abrir o marcador. Em um cruzamento da esquerda, a bola passou por Lewandowski e encontrou Fermín López fechando pela direita. Ele subiu sozinho e cabeceou para fazer 1 a 0. Na etapa final, a receita para chegar ao segundo gol foi parecida. López mais uma vez mostrou eficiência na área para ampliar a vantagem e definir o triunfo.

Classificação e jogos La Liga

A rodada do Espanhol contou com mais duas partidas. O Las Palmas recebeu o Real Betis e ficou no empate de 2 a 2. O zagueiro Mika Mármol se complicou e acabou fazendo um gol contra, abrindo o placar para o Real Bétis. Alex Suárez, livre na área, empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ayoze Pérez voltou a colocar os visitantes em vantagem, mas Alberto Monteiro decretou a igualdade no marcador.

No outro jogo da rodada, o Real Sociedad jogou sob o apoio da sua torcida e bateu o Valencia por 1 a 0. O único gol da partida foi assinalado no início do primeiro tempo pelo atacante português André Silva.