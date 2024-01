Ex-Tottenham revela dieta pré-jogo incomum de Bale: 'Só tentei uma vez'

Gareth Bale cumprimenta Jermaine Jenas durante partida do Tottenham em 2010 Imagem: Laurence Griffiths/Getty Images

Jenas jogou com Bale no Tottenham entre 2007 e 2013. Os dois ex-jogadores compartilham interesse em outro esporte além do futebol: o golfe. Ambos já participaram de torneios profissionais do esporte.

Bale já admitiu anteriormente ser viciado em chocolate. Em entrevista em 2015, o galês disse, quando era jogador do Real Madrid, que a coisa que mais lhe fazia falta em sua vida na Espanha eram seus doces favoritos.