Botafogo é superado em casa pelo Bahia e perde a liderança do Campeonato Brasileiro

O Botafogo perdeu do Bahia por 2 a 1 neste domingo, no Nilton Santos. Com o resultado, os baianos chegaram a dez pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Já os cariocas seguem com nove e perderam a ponta da Série A.

O time visitante abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Everaldo, de pênalti. No segundo tempo, os mandantes empataram com Jeffinho. No entanto, os comandados de Rogério Ceni chegaram a vitória com Rafael Ratão.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Fortaleza, no domingo, no Castelão. No mesmo dia, o Bahia recebe o Bragantino, na Fonte Nova.