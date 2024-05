Estêvão revela inspiração em Veiga para gol de pênalti e celebra vitória do Palmeiras: "Feliz demais"

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O segundo gol foi anotado por Estêvão, que saiu do banco de reservas. O atacante de 17 anos bateu um pênalti com perfeição e celebrou o momento que está vivendo.

"É uma espacialidade minha também, bater pênaltis, sempre treino. Eu convivo com o Veiga, é um exemplo, ele bate muito bem, fico olhando ele bater. Hoje pude ser feliz fazendo o gol. Um jogo muito difícil, calor, é muito abafado aqui. Soubemos nos impor e sair com a vitória. Feliz demais (com o momento)", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Alviverde pulou para a sexta colocação do Brasileirão, com oito pontos.