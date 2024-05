Estêvão sai do banco e é eleito o melhor do Palmeiras; veja notas Footstats

Estêvão foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Palmeiras na vitória por 2 a 0 diante do Cuiabá, em jogo disputado na noite deste domingo (5) pelo Campeonato Brasileiro.

O jovem, que saiu do banco e fez fila antes de fazer um gol de pênalti, recebeu 7,8 e foi seguido pelo goleiro Weverton, que ficou com 6,7. Por outro lado, Murilo, Endrick e Rony destoaram entre os titulares e somaram menos de 6,0 cada.

Veja todas as notas do Palmeiras

Weverton: 6,7

Marcos Rocha: 6,0

Gustavo Gómez: 6,1

Murilo: 5,2

Piquerez: 6,5

Aníbal Moreno: 6,0

Gabriel Menino: 6,0

Luis Guilherme: 6,3

Lázaro: 6,5

Rony: 5,7

Endrick: 5,7

(Estêvão): 7,8

(Rômulo): 6,1

(Richard Ríos): 5,5

(Fabinho): 5,6

(Zé Rafael): 5,5