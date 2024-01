O que Willian Bigode disse que deixou Gustavo Scarpa incomodado

Em sua apresentação no Santos, Willian Bigode falou sobre a acusação de aplicar golpe financeiro nos ex-colegas de Palmeiras Gustavo Scarpa e Mayke. A fala do atacante deixou Scarpa incomodado.

O que aconteceu

É uma situação que não é normal, mas é uma situação que não vou falar mais. Está muito bem resolvida internamente. Sei do meu caráter, da minha identidade, sei quem eu sou, e quero me manter focado no meu trabalho. Willian Bigode, em sua apresentação.

Apresentado hoje (15) pelo Atlético-MG, Scarpa falou sobre o caso das criptomoedas e se mostrou incomodado com as recentes declarações de Willian Bigode. O atacante do Santos é acusado de aplicar golpe financeiro no meia.