Scarpa se mostra incomodado com falas de Willian: 'vontade de falar tudo'

Apresentado hoje (15) pelo Atlético-MG, Gustavo Scarpa falou sobre o caso das criptomoedas e se mostrou incomodado com as recentes declarações de Willian Bigode, atacante do Santos e acusado de aplicar golpe financeiro no meio-campista e também no lateral Mayke. O trio jogou junto no Palmeiras.

'Vontade de falar tudo que eu penso dele'

Acompanhei a entrevista dele [Willian Bigode]. Prefiro assim nem comentar sobre, apesar da vontade que eu tenho de comentar, de falar tudo que eu penso dele, de tudo que ele fez.