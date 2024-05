Rival do São Paulo, Cobresal-CHI venceu apenas um jogo em casa na temporada

Pela Copa Libertadores da América, nesta Fase de Grupos, o Cobresal-CHI atuou duas vezes como mandante e não venceu. Na primeira rodada, o clube chileno empatou com o Barcelona-EQU em 1 a 1 graças ao gol de Leonardo Valencia, de pênalti, nos acréscimos da etapa complementar. A equipe voltou a atuar como mandante na terceira rodada, em que, desta vez, perdeu para o Talleres por 2 a 0.

Classificação e jogos Libertadores

Cobresal-CHI e São Paulo voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira (8), em mais um compromisso de Libertadores. No Morumbis, o Tricolor Paulista bateu a equipe do Chile pelo placar de 2 a 0, com gols de André Silva e Calleri, na reta final do duelo.

A bola irá rolar às 21h30 (de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto, no Chile. O clube paulista soma seis pontos no torneio e, em caso de mais um triunfo, pode assumir a liderança do Grupo B. Para isso, o Talleres, líder com sete unidades, não pode vencer o Barcelona-EQU. Já o Cobresal-CHI busca seus primeiros três pontos e ocupa a lanterna com apenas um ponto conquistado.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!