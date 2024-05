Carille elogia Morelos após gol, mas manda recado para atacante do Santos: "Pode mais"

Um dos jogadores mais questionados do atual elenco do Santos, Alfredo Morelos voltou a marcar um gol após mais de dois meses. O atacante balançou as redes na vitória de 4 a 1 sobre o Guarani, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois do embate, o técnico Fábio Carille falou sobre o desempenho do colombiano. Ele elogiou a dedicação do atleta, mas salientou que ele pode entregar mais.

"Morelos pode mais. Eu o conheço há muito tempo. Dificilmente eu desisto de atleta. Claro que você tem um grupo onde você conta com 20 ou 33. Ele não me deu problema nenhum, treinando, compromissado e trabalhando bastante. Não me deu motivo para afastar", disse.