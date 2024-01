Marta é imortalizada pela Fifa no The Best 2023 e vira nome de prêmio

Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, ela pediu no discurso que a homenagem seja vista com esperança pelas mulheres. Ela, que atua pela seleção brasileira há duas décadas, ainda mira disputar os Jogos Olímpicos de Paris-24 e desconversou sobre se aposentar

É sempre difícil subir nesse palco e não se emocionar. Quero que assim como estou enxergando nessa homenagem, que todas as mulheres mostrem também enxergar um futuro promissor, onde não seja direcionado somente ao futebol, ao esporte, mas a qualquer atividade. O que a gente busca diariamente é buscar fazer com que o mundo seja melhor para todos, sem distinção. É buscar igualdade, respeito, e deixo aqui essa mensagem para todos aqueles e aquelas que têm esse poder de transmitir essa mensagem através do que faz: faça, porque as próximas gerações vão agradecer.

Quero aqui agradecer a Fifa e toda comunidade do futebol pela homenagem que estou recebendo em vida e ainda em atividade, quero dizer que isso sem duvida é uma grande motivação para que a gente continue buscando evoluir. Para, quem sabe, jogar mais uma Olimpíada e depois ter as respostas se vou continuar ou não. Muito feliz, coração só gratidão. Marta, no The Best

O que mais Marta disse

Homenagem para as mulheres: "Sabia que estava aqui por algum motivo, mas não para receber essa homenagem e ser eternizada ainda em atividade. Feliz acima de tudo por saber que esse prêmio não é só pela Marta, é para todas as mulheres, pela igualdade. Muito feliz".