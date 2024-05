Brasil recebe maior nota em avaliação para sediar a Copa do Mundo feminina

"A CBF e o governo brasileiro demonstraram apoio à candidatura e compromisso em sediar o evento, o que é particularmente importante, já que seriam necessários certos investimentos em infraestrutura e serviços para garantir o sucesso do torneio. Por último, vale a pena notar que, se a candidatura for bem sucedida, a América do Sul seria a anfitriã da competição pela primeira vez, o que teria impacto tremendo na vida do futebol feminino da região", acrescentou.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, celebrou a nota e falou "em intensificar o trabalho em busca do maior número de votos possíveis".

"O resultado divulgado pela Fifa aumenta ainda mais a nossa força para trabalhar mais nesta reta final. Vamos intensificar o trabalho em busca do maior número de votos possíveis. Queremos o apoio de todos ", finalizou.

A Fifa vai anunciar o vencedor no dia 17 de maio, na Tailândia. Na ocasião, 211 associações filiadas à Fifa decidem quem vai sediar a Copa do Mundo feminina em votação aberta.