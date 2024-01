Meia inferniza, Flamengo vence São José-RS e vai às oitavas da Copinha

O próximo adversário será o Botafogo-SP, que mais cedo venceu o Sfera nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 0 a 0. O duelo das oitavas deve ser disputado na quarta (17), em horário ainda a ser definido.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Curiosidade: O Flamengo segue vivo em busca do pentacampeonato da Copinha após a saída de 12 atletas, além do técnico Mario Jorge. O grupo retornou ao Rio de Janeiro após a 1ª fase para a disputa do Campeonato Carioca.

Como foi o jogo

O duelo estava morno até a estrela de Wallace Yan começar a brilhar, na metade do primeiro tempo. O camisa 34 infernizou a defesa adversária e construiu a jogada do primeiro gol. O São José até chegou a empatar, mas logo foi envolvido novamente, Wallace foi garçom novamente e só foi parado quando Edson Júnior defendeu sua cobrança de pênalti.

O Fla voltou a encurralar o adversário na volta do intervalo, e Weliton decidiu. O centroavante anotou o seu segundo na partida em um chutaço de fora da área, ampliando a vantagem do rubro-negro. Baqueado, o time do Sul tentou reagir, mas não teve forças. Com isso, o São José sai da competição com duas derrotas para o Flamengo, já que foi superado por 2 a 1 na estreia dos times na fase de grupos.

Gols

1x0: Aos 24' do 1º tempo, Wallace Yan dominou girando, invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. Daniel Rogério se esticou e desviou para o fundo da rede.