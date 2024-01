Caio Paulista diz como jogará no Palmeiras e projeta final contra o SPFC

Vejo vídeos do Marcelo e do Alphonso Davies. São [jogadores] vitoriosos. Temos que focar em pessoas que são gigantes e fazer de tudo para tentar seguir o mesmo caminho. [...] Jogar na lateral foi difícil para mim, porque tinha mais deficiência na hora de marcar, mas vi vídeos e os treinadores me ajudaram. Fui conseguindo entender mais. Hoje consigo dominar bem a posição. Estou familiarizado com o corredor esquerdo.

Caio Paulista evitou polêmica ao falar sobre a motivação em encontrar o ex-clube. A Supercopa será no dia 4 de fevereiro (domingo), no Mineirão.