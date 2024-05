Reforço do Botafogo, Allan retoma brilho nas assistências nos Emirados Árabes

O meio-campista Allan confirmou que está deixando o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para retornar ao futebol brasileiro. O ex-jogador do Vasco estará novamente no Rio de Janeiro, mas desta vez seu acerto será com o Botafogo. Em 2024, o atleta recuperou uma qualidade que foi importante em sua carreira: as assistências.

No ano, Allan disputou 31 partidas com a camisa do Al Wahda. Ele participou de 10 gols da equipe, dando 7 assistências aos companheiros e marcando 3 gols.