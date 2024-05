Presidente de La Liga confirma Mbappé no Real Madrid e revela o tempo de contrato

Kylian Mbappé anunciou sua saída do Paris Saint-Germain e os rumores sobre a possível transferência para o Real Madrid cresceram. Antes mesmo de uma oficialização do jogador ou do clube espanhol, Javier Tebas, presidente de La Liga, confirmou o futuro do francês.

"Estará no Real Madrid na temporada que vem. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Mas olha, também tem Vinicius Jr. e Bellingham, o Real Madrid vai ter um grande elenco. Claro que isso não dá garantias de ganhar campeonatos", disse ao Diário Olé, da Argentina.

O presidente também acabou entregando o tempo de contrato entre as partes. Na declaração, ele diz que Mbappé terá cinco oportunidades de ganhar uma Champions League no Real Madrid, o que seriam cinco temporadas.