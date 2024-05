Antero Greco está em unidade semi-intensiva e tem quadro clínico 'delicado'

O jornalista Antero Greco, de 68 anos, está em uma unidade semi-intensiva no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

O que aconteceu

Greco apresenta estado de saúde "estável e delicado", segundo o boletim médico divulgado pela unidade de saúde.

Além disso, o jornalista recebe "todo o suporte necessário para o tratamento do seu quadro clínico". Antero foi diagnosticado com tumor no cérebro em junho de 2022.