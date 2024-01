Casa de brasileiro do Newcastle é invadida na Inglaterra

Imagem: LEE SMITH/Action Images via Reuters

A casa do jogador brasileiro Joelinton, do Newcastle, foi invadida por ladrões na noite de sábado (13). Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

O meio-campista — que está lesionado — recebeu um alerta de segurança em seu telefone enquanto assistia ao jogo do Newcastle contra o Manchester City.

Após receber a notícia, Joelinton retornou à sua casa na manhã de hoje (14) quando ficou sabendo mais detalhes do ocorrido. A informação é do jornal The Sun.