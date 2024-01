Adryan cita erros e comparação com Zico: 'Queria ter feito mais pelo Fla'

Mantenho contato com muitos, mas amigo de verdade acho que quando vai para fora acaba perdendo contato. É normal. Tenho o Vagner Love, por exemplo, converso até hoje. Mantenho contato com ele. Ele passava muitos conselhos quando subi no Flamengo. O Vagner sempre me ajudou muito. A gente estava subindo e ele deixava os garotos seguros, dizia para ir para cima mesmo. Aqueles toques para deixar a gente bem tranquilo, sentir confortável dentro de campo. Esse daí me deixava tranquilo, sentava, conversava, botava todas as responsabilidades nas costas e deixava todo mundo tranquilo.

Qual foi o momento mais alegre da sua carreira?

O mais alegre da minha carreira, com certeza, foi no Nantes. Foi um dos lugares mais difíceis que joguei, muita força física, e onde desempenhei meu melhor futebol, tive mais sequência de jogos, fiz mais gols, dei mais assistências. Sou o primeiro jogador brasileiro da história do Nantes. Depois da minha passagem, eles contrataram um monte de brasileiros. Eu sempre tive uma relação muito boa com todos eles. Mantenho contato com alguns até hoje.

Teve algum momento que não superou?

Não. Eu não guardo esse tipo de coisa. Sempre quando está ruim, busco melhorar, olhar para frente. Não me apego ao passado. Por mais que eu tenha cometido muitos erros, acho que era para ser assim. Ainda dá tempo de mudar. Para mim é dessa forma.

E a memória mais feliz no futebol?