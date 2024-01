Fluminense tem dois pênaltis e vence São Raimundo na estreia da Copinha

O Fluminense estreou na Copinha com vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo-RR, no Estádio Luisão. O jogo teve um frango e dois pênaltis a favor dos Muleques de Xerém.

Agner Moura, duas vezes, e João Lourenço marcaram na partida. Os tentos saíram aos 19 minutos do primeiro tempo, e aos 13 e aos 32 da etapa final.

O placar foi inaugurado com um vacilo do goleiro do São Raimundo, que acabou deixando um chute de Agner passar por baixo dele. Depois, Rafael Lennon ainda cometeu o pênalti que resultou no segundo tento.