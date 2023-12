Agora é com o Flu! City bate Urawa sem dificuldade e vai à final do Mundial

O Urawa Reds, por sua vez, disputará o 3º lugar contra o Al Ahly, no mesmo dia, às 11h30.

Como foi o jogo

O City dominou o primeiro tempo, mas faltou eficiência. Os ingleses controlaram a posse e não sofreram quase nenhum perigo, mas as poucas chances reais de gol foram defendidas por Nishikawa. A equipe de Guardiola só conseguiu marcar nos acréscimos, após boa jogada de Matheus Nunes.

No segundo tempo, os Citizens não deram chances. Com a vantagem no placar, o City dominou a etapa, ao mesmo tempo em que o Urawa demonstrou pouquíssima imposição. Kovacic, aos 7, e Bernardo Silva, aos 14, ampliaram o placar.

Gols e destaques

Sem um camisa 9 de referência, City emendou boas chances, mas parou em Nishikawa. Com as ausências de Haaland, Doku e De Bruyne, cortados do Mundial por lesão, os ingleses não tiveram muita verticalidade, apesar do amplo domínio. O goleiro Nishikawa salvou o Urawa nos dois principais lances antes do gol, em chutes de Matheus Nunes e Foden.