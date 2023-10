Arsenal vence Sevilla com Gabriel Jesus decisivo: golaço e assistência

As equipes se enfrentam novamente pela Champions em 8 de novembro. O próximo duelo será no Emirates Stadium, casa do clube londrino.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Como foi o jogo

Gabriel Martinelli comemora com Gabriel Jesus após marcar no jogo do Arsenal contra o Sevilla, pela Champions Imagem: Marcelo Del Pozo/Reuters

O primeiro tempo foi morno, mas Martinelli marcou em contra-ataque mortal criado por Gabriel Jesus pouco antes do intervalo. Após uma grande oportunidade perdida pelo Sevilla no ataque, o camisa 9 fez uma ótima jogada pelo meio e serviu o compatriota, que disparou em velocidade, driblou o goleiro e tocou para o fundo do gol.

Gabriel Jesus brilhou novamente na etapa final. Aos 7, o brasileiro limpou a marcação pela esquerda e acertou o ângulo, aumentando a vantagem dos visitantes.

O Sevilla diminuiu na sequência e presisonou, mas não conseguiu buscar o empate. O gol de honra foi feito por Gudelj, de cabeça, após um escanteio cobrado por Rakitic.