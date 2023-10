Alisson se tornou segundo volante no Allianz. Agora volta de contrato novo

No dia seguinte ao papo, Alisson foi de titular a reserva no treino e foi escalado em uma nova função: como segundo volante. A posição causou estranheza ao jogador logo de cara.

No dia seguinte, o Dorival monta duas equipes e me coloca de volante no time alternativo. Cara, se fosse para jogar com três e eu no topo do tripé, tudo bem. Você vai chegar, atacar espaço e tudo certo. Agora, segundo volante? Mas eu fui evoluindo na posição. A comissão conversava comigo a todo momento, me orientava, me ensinava. Os dois viram em mim algo que nem eu vi. Nem eu sabia que poderia contribuir tanto assim

Alisson, em entrevista exclusiva ao UOL

A consagração no Allianz

O primeiro jogo de Alisson como segundo volante foi contra o Palmeiras, mas na partida de ida, no Morumbi. Ele entra no intervalo no lugar de Gabriel Neves para atuar na função pela primeira vez.

Na partida seguinte, ele é titular do 'mistão' que empata com o Red Bull Bragantino. Dorival escolhe poupar os jogadores visando o duelo de volta contra o rival pela Copa do Brasil e Alisson joga mais uma vez na nova função.