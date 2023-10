CBF manifesta solidariedade a Vinícius Júnior em novo ataque racista

O brasileiro contabiliza ter sido alvo de 19 casos de racismo desde que chegou ao Real Madrid, em 2018.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também comentou o caso e o caracterizou como chocante e lamentável.

É chocante assistir novamente aos atos de racismo contra o Vinicius Junior. Racismo é crime e deve ser combatido sempre. É lamentável ainda assistirmos a declarações deste tipo. Sou negro e sei da dor que ele sente em cada atitude racista dos torcedores. Vou sempre me solidarizar com as vítimas de racismo.

Em campo, Real Madrid e Sevilla empataram em 1 a 1. Atuando no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o time de Carlo Ancelotti jogou bem, controlou boa parte do jogo, mas saiu atrás no marcador, em gol contra de Alaba, e precisou de um cabeceio de Carvajal para somar um ponto nesta 10ª rodada do Campeonato Espanhol.