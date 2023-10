Tamires celebra 'Corinthians referência' em despedida de Arthur Elias

Capitã do Corinthians, Tamires celebrou a conquista da quarta Libertadores do clube na história do futebol feminino. A lateral exaltou a 'referência' que o Timão se tornou na América do Sul sob o comando do técnico Arthur Elias, que se despede da equipe para treinar a seleção brasileira feminina.

Quarto título [da Libertadores], muito merecido. O Corinthians está sempre de parabéns por tudo o que faz, tudo o que constrói, por como respeita as pessoas do futebol feminino. Hoje, foi mais que merecido. A gente desde o começo com muita raça, muita determinação, com sangue no olho, literalmente, fiquei com a camisa sangrando, voltei e pude ajudar a equipe da maneira necessária. Mais uma vez o Corinthians mostrando que é referência na América do Sul porque o continente é nosso mais uma vez. Muito feliz, parabéns à equipe, à comissão e a todo trabalho que o Corinthians vem fazendo. Tamires, ao "sportv"

