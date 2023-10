Botafogo x Athletico-PR é adiado para este domingo após apagões no Engenhão

Na quarta queda de energia, no início do segundo tempo, o quarto árbitro da partida informou que o jogo ficaria 30 minutos paralizado e, em caso de nova queda, seria suspenso.

Logo depois o delegado da partida, Marcelo Viana, informou que a espera teria dois períodos de 30 minutos e não apenas um.

Ao menos duas bombas estouraram dentro do estádio e a polícia entrou em confronto com alguns torcedores. A confusão foi logo controlada.

O sistema de som do estádio anunciou a suspensão do jogo antes da arbitragem. A essa altura, boa parte dos torcedores já havia deixado o estádio, as bandeirinhas já estavam sendo recolhidas e até a ambulância já deixava o gramado do Nilton Santos.

Cerca de cinco minutos depois do comunicado nos auto falantes, o trio de arbitragem avisou os capitães que a partida estava suspensa.