Renato não dá prazo para fim de oscilação do Grêmio: 'igual casamento'

Renato Gaúcho admitiu os problemas que o Grêmio enfrenta e a queda de rendimento no Brasileiro. Porém, na entrevista coletiva que sucedeu a derrota para o São Paulo por 3 a 0, disse que a oscilação é normal e comparou a fase a um casamento.

O Grêmio não vence há quatro jogos no Brasileirão, sendo que perdeu os últimos três. O time pode terminar a rodada fora do G4, ou até do grupo de classificação para a próxima Libertadores, dependendo de resultados paralelos.