Real Madrid empata com Sevilla e segue líder no Campeonato Espanhol

Na etapa final, o jogo foi bem mais disputado, com as equipes numa "trocação franca". O Sevilla abriu o placar e o Real Madrid empatou três minutos depois. A partida ganhou em emoção até o fim e os mais de 41 mil torcedores foram presenteados com um belo confronto.

Gols e destaques

Não valeu! - Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Valverde lutou pela bola após um escanteio e em uma jogada bastante brigada, conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede de maneira chorada. O VAR, porém, apontou impedimento de Bellingham no lance, e o gol do Real Madrid foi anulado.

Não valeu de novo! - Três minutos depois, o Real Madrid balançou a rede mais uma vez, desta vez com Bellingham, porém, novamente o tento foi anulado. Na ocasião, a arbitragem apontou uma falta de Alaba no início do lance.

Salvou em cima da linha! - O Sevilla passou a reagir após os 20 minutos. Camisa 10 do Sevilla, Rakitic chutou de forma colocada e a bola tinha endereço certo, mas encontrou Carvajal, que estava plantado em cima da linha e tirou de cabeça, salvando o Real Madrid. No rebote, Ocampos ainda experimentou de fora da área e Kepa fez grande defesa.

Tirou tinta! - O Sevilla passou a gostar do jogo e, aos 24, Sow tabelou com Ocampos e saiu na cara do gol. Ele chutou e a bola passou tirando tinta da trave direita de Kepa.