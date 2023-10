Ex-São Paulo, Gabriel Sara se livra de 4 rivais e faz golaço na Inglaterra

O gol marcado pelo brasileiro foi o segundo do Norwich no primeiro tempo da partida. A equipe, no entanto, levou a virada na etapa final e acabou derrotada por 3 a 2.

O meio-campista chegou ao seu quarto gol na temporada. Ele só fica atrás de Rowe, que tem seis, entre os artilheiros do Norwich na Championship.

Contratado pelo Norwich em 2022, Gabriel Sara é um dos nomes mais queridos pelos torcedores do clube e um dos líderes técnicos do elenco. Ao todo, ele tem 58 jogos disputados, já marcou 11 gols e contribuiu com oito assistências.

Veja o gol de Gabriel Sara