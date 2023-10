Corinthians vence Inter e fará final com Palmeiras na Libertadores feminina

A final da Libertadores entre Palmeiras e Corinthians acontece neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero. As palestrinas são as atuais campeãs e querem o segundo título consecutivo, enquanto as Brabas da Fiel venceram três vezes (2017, 2019 e 2021) e vão em busca do tetra.

Classificação e jogos Libertadores feminina

O Inter ainda pode garantir o terceiro lugar se vencer a disputa contra o Atlético Nacional, também no sábado, mais cedo, às 17h30.

Como foi o jogo

A partida foi equilibrada, com o Internacional dominando a primeira etapa e o Corinthians se destacando na segunda metade do jogo. As coloradas abriram o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com Priscila — que assumiu a artilharia da competição, com 7 gols. O gol de empate corintiano saiu apenas aos 34 da etapa final, com Vic Albuquerque.

Eskerdinha foi expulsa aos 20 minutos do segundo tempo e prejudicou o Inter. A lateral cometeu falta em Vic Albuquerque e levou o segundo amarelo. A partir disso, o Corinthians melhorou mais ainda no confronto.

Nas cobranças de pênalti, o Corinthians saiu atrás, com Vic Albuquerque acertando a trave. Parecia que o Inter ganharia, mas as Brabas se recuperaram e contaram com dois erros das gaúchas.