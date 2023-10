Afinal, Alisha Lehmann é filha de lendário goleiro do Arsenal? Entenda

Sempre que o nome de Alisha Lehmann ganha as notícias, os fãs de futebol levantam a dúvida sobre ela ser ou não a filha do e lendário goleiro do Arsenal, Jens Lehmann.

A resposta é simples: Não! Apesar da coincidência da profissão e do nome, os dois não são parentes. Enquanto Alisha é suíça, Jens é alemão.

O ex-goleiro tem dois filhos, Lieselotta e Mats, e um enteado, Lasse — o único que seguiu seus passos no mundo do futebol, mas, diferentemente do padrasto, ele é atacante. Lasse é filho do também ex-jogador Knut Reinhardt.