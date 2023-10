Palmeiras vence Atlético Nacional e vai à final da Libertadores feminina

O Palmeiras venceu o Atlético Nacional por 3 a 1, no Estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia, e garantiu vaga na grande final da Libertadores feminina pela segunda vez consecutiva.

Bia Zaneratto (de pênalti) e Amanda Gutierres (duas vezes) marcaram para o Palmeiras, enquanto Montoya descontou para o Atlético.

Com a vitória nas semis, o Palmeiras se classificou para a decisão e vai em busca do seu segundo título. As palestrinas conquistaram a taça no ano passado. Já o Atlético Nacional disputará a decisão de terceiro lugar.