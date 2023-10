Pablo Maia detalha chegada de Lucas e James Rodríguez no São Paulo

Pablo Maia afirmou que eles "deram um gás" no time para vencer o Corinthians no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, por 2 a 0. Os dois chegaram ao São Paulo após o jogo de ida do torneio, que contou com vitória corintiana por 2 a 1.

O meia revela que também foi surpreendido ao poder jogar com Miranda e Rafinha, também mais velhos. Vindo da base são-paulina, Pablo Maia tem 21 anos e é um dos atletas mais promissores do clube.