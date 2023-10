Por que o Manchester United não foi vendido por R$40 bilhões de reais

O Sheik foi o único interessado que propôs comprar 100% do clube, mas desistiu do negócio após ter a proposta recusada.

Para chegar ao valor de R$40 bilhões, Jassim pretendia liquidar todas as dívidas antigas, sem criar novos débitos no clube.

Segundo o jornalista, o Sheik pretendia adicionar 1,5 bilhão de dólares (R$5 bilhões) ao clube. Esse dinheiro serviria para reformas no estádio, no centro de treinamento, investimento no time e em projetos para regeneração de cidades e comunidades.

Segundo a rádio britânica TalkSport, os Glazers nunca se mostraram totalmente confortáveis em vender 100% do clube.

De acordo com Fabrizio Romano, após recusarem a oferta, os Glazers, donos do United, devem vender 25% do clube para Sir Jim Ratcliffe, CEO da Ineos, uma empresa da indústria química.

Segundo o The Athletic, Ratcliffe, inicialmente, teria todo o controle da parte esportiva do clube, enquanto os Glazers seguiriam cuidando do comercial.