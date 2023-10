Ibra alfineta Balotelli; italiano rebate com taça da Champions

Quando um jovem tem a oportunidade de aproveitar o seu talento e perde oportunidades, é uma pena. Balotelli teve muitas, e desperdiçou todas. Essa é a verdade. Leão não é como Mário (...) Isso faz você entender por que Leão está lá, e Balotelli está na arquibancada.

Zlatan Ibrahimovic, em evento na Itália

Balotelli posta foto com troféu da Liga dos Campeões e marca Ibra Imagem: Reprodução/Instagram/mb459

Balotelli não deixou barato e respondeu lembrando do título que Ibra não conquistou na carreira. O italiano compartilhou uma foto segurando a taça da Champions na temporada 2009/10 pela Inter de Milão.

Ele também rebateu o sueco de 42 anos. "Em Manchester [na eliminação para o United] você estava com medo e eu queria ganhar [em campo]. No ano seguinte, ganhámos a Liga dos Campeões de qualquer maneira, mas te amo mesmo assim", escreveu em um post do jornal italiano no Instagram — Ibra deixou a Inter naquela temporada e não esteve no elenco campeão da Champions.

Os dois foram companheiros de equipe entre entre 2007 e 2009. Balotelli atualmente joga no Demisor, da Turquia, enquanto Ibra anunciou a sua aposentadoria no fim da última temporada.