Rodrygo lamenta críticas a Neymar: 'Totalmente diferente da imagem que tem'

Pressão após o empate com a Venezuela: "De fora para dentro não pesa, é distorção. Ficamos p da vida, tem jogos que não fizemos nada e ganhamos. Jogamos bem e empatamos, precisamos enfatizar que não perdemos. Mas de fora para dentro não influencia, conversamos, tranquilizamos e não nos conformamos".

Pedidos do Diniz: "Sempre requer tempo, precisa entrosar com todo o time, esquema novo e novas funções. Diniz deixou claro que me quer sempre perto da bola, perto do Neymar para tabelar. Por isso sempre me movimento. O principal é jogar onde há espaço, pode ser por dentro ou aberto, me movimentar sempre. É meio que essa a explicação, jogar sempre onde há espaço".

Veja a entrevista de Rodrygo na integra

Nova fase

"Muito feliz por fazer parte do novo ciclo. Diniz fala do carinho por mim, mas sou fã dele. Minha família é muito fã, trabalhou em Osasco, meu pai e meus tios acompanham. Faz parte da história da família. Me enxergo com mais pressão, mais responsabilidade, precisando ser melhor. É pressão boa, saber que esperam coisas boas. Me enxergo assim no novo ciclo e espero corresponder à altura".

Versatilidade