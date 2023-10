Casemiro não treina após pancada no tornozelo, mas deve enfrentar o Uruguai

A seleção brasileira fez seu primeiro treino em solo uruguaio na tarde de hoje (14) no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol. Na atividade, o técnico Fernando Diniz não contou com o capitão Casemiro.

O que aconteceu

A seleção chegou ao Uruguai na noite de ontem (13). A equipe de Fernando Diniz ainda terá dois treinos na estrutura do Peñarol.