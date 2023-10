Seleção chega ao Uruguai sem novo lateral; Vini Jr e Rodrygo atendem fãs

A seleção brasileira chegou ao Uruguai na noite de hoje (13) para o próximo compromisso nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na chegada, com um frio de 12ºC, Vini Jr e Rodrygo pararam para autógrafos e fotos com torcedores; os demais atletas foram direto para o hotel.

O que aconteceu

A delegação brasileira chegou por volta das 22h à capital uruguaia. O time veio em voo fretado que deixou a cidade de Cuiabá perto das 17h.