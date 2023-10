Neymar ou Vini Jr: quem é o craque da seleção? PVC e Thiago Arantes debatem

PVC: 'O craque brasileiro hoje é o Vinicius Junior; Neymar desistiu'

Para mim, é o Vinicius Junior. O craque brasileiro hoje é o Vinicius Junior. Claro, o ponto de referência é o Neymar, mesmo quando eu disse que eu não convocaria o Neymar depois de ele ter desistido porque foi para a Arábia Saudita — e ir para a Arábia Saudita ainda me parece desistir do futebol em alto nível, porque na Arábia Saudita ele não é mais o craque da seleção brasileira. Eu acho que é importante, por outro lado, a passagem de geração com uma geração em campo e a outra chegando. É muito mais fácil você fazer a transição da seleção brasileira com Neymar, Vini Jr e Rodrygo, para fazer a transição de uma geração para outra, como foi Pelé com Rivelino, com Rivelino para Zico, com Romário para Ronaldo, do que foi com Zico para Romário, que teve uma interrupção, e como foi de Kaká e Ronaldinho para Neymar. É muito melhor ter essa transição feita dessa maneira: o Neymar vai passar o cetro para Vinicius Junior e Rodrygo. Paulo Vinicius Coelho

Diniz aposta em formação com Neymar, Vini Jr e Rodrygo na seleção

