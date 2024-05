Rincón pode ganhar primeira sequência como titular do Santos na temporada

Rincón ainda não conseguiu ser titular em duas partidas seguidas em 2024. Com as chegadas de João Schmidt e Diego Pituca, o jogador de 36 anos perdeu espaço na equipe alvinegra. Ele participou de 19 compromissos na temporada, mas começou jogando em somente cinco.

A última vez que o venezuelano conseguiu ser titular em dois jogos seguidos foi na reta final de 2023, nos embates contra Athletico-PR e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão.

No ano passado, aliás, Rincón foi um dos grandes nomes do Santos, apesar do rebaixamento. Ele chegou em agosto e precisou de pouco tempo para se firmar na equipe titular e se tornar capitão.

Nesta segunda-feira, portanto, o volante tem a chance de voltar a emplacar uma sequência com a camisa do Peixe. O jogo contra o Botafogo-SP está marcado para às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela oitava rodada da Série B.