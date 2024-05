Mineirão empirra Cruzeiro com ambiente como em Supercopas dos anos 90

A Supercopa reunia todos os campeões de Libertadores anteriores, durou de 1988 a 1997. Depois de ser vice contra o Racing, na primeira edição, o Cruzeiro comproi a ideia do torneio e passou a fazer do Mineirão uma festa.

Ganhou o troféu de 1991 numa final contra o River Plate, com. Mário Tilico e Charles no ataque. No ano seguinte, Renato Gaúcho foi o líder da campanha do bi, com goleada por 8x0 sobre o Atlético Nacional e finalíssima contra o Racing. Havia 64 mil pessoas no massacre contra o time colombino. Nos 4x0 da finalíssima, 78 mil para assistir ao título.

Não vai ser fácil ganhar a Copa Sul-americana e o Cruzeiro não é favorito. Os 55 mil pagantes na vitória da classificação, contra a Católica, dão sinal de que a torcida pode comprar a ideia do relançamento internacional, como aconteceu há 33 anos.