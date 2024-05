Duelo entre Santos e Botafogo-SP coloca frente a frente o melhor e pior ataque da Série B

O Santos recebe o Botafogo-SP na próxima segunda-feira, em jogo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate colocará frente a frente clubes com ataques bem distintos.

O Peixe ostenta o melhor sistema ofensivo do torneio até o momento, com 15 bolas na rede em sete partidas. O Pantera, por sua vez, está na lanterna, com apenas duas.

O clube de Ribeirão Preto só marcou gols nos dois primeiros compromissos da liga nacional, nos empates de 1 a 1 com América-MG e Paysandu. Desde então, são cinco partidas seguidas sem castigar os rivais.