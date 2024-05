Conmebol promove visita técnica aos estádios candidatos a sediar a final da Libertadores em Buenos Aires

Entre os dias 26 e 30 de maio, representantes de diversos setores da Conmebol e da Associação Argentina de Futebol (AFA), juntamente com autoridades locais, promoveram visitas técnicas aos estádios que são candidatos a sediar a final desta edição da Copa Libertadores, que será disputada na na Cidade Autônoma de Buenos Aires ou na Província de Buenos Aires, na Argentina.

As visitas técnicas ocorreram no Estádio Monumental (River Plate), no Estádio Único Diego Armando Maradona e no Estádio Libertadores da América (Independiente), em Avellaneda.