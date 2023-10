Kevin tem evolução no Palmeiras, corresponde em campo e terá mais chances

Kevin ajudou o Palmeiras a se recuperar na partida contra o Boca, entrou no intervalo, causou a expulsão do zagueiro Rojo e fez com que a equipe criasse mais oportunidades pelo lado do campo.

Personalidade em momento de pressão. Além de ser um dos melhores em campo pelo lado do Palmeiras, Kevin converteu sua penalidade na disputa por pênaltis — algo que Raphael Veiga e Gustavo Gómez, jogadores mais experientes, não fizeram — e ainda foi o único jogador do elenco que passou pela zona mista após a partida para conversar com os jornalistas e dar explicações aos torcedores.

Kevin era 'compartilhado' com o time sub-20, mas mostrou resultados com pouco tempo no profissional. Kevin foi alçado ao time principal do Palmeiras após as saídas de Bruno Tabata e Giovani, mas quando a equipe sub-20 tinha um jogo importante, ele voltava a atuar com a base. Com Abel, ele só teve cinco jogos até o momento (131 minutos no total) e todas as vezes saindo do banco de reservas.

Expectativa é que ele tenha mais minutos contra o Santos. O Palmeiras volta a campo no domingo (8), no classíco contra o Peixe, e Kevin pode ser uma das surpresas na escalação.

